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الإثنين، 29-08-2022 06:10 ص

استمرار تأثير موجة الحر التي تؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً: الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.


خليج العقبة:
 الأجواء حارة جداً نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، قد تثير غبار خفيف على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة. 

- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات. 

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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