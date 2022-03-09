الأردنيون على موعد مع موجة قطبية طويلة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -



أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن الخرائط الجوية تُفيد بتموضع كتلة قطبية شديدة البرودة بالقرب من المملكة طوال الأسبوع القادم ويتشكل على أثرها عدةّ مُنخفضات جوية مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة اعتبارا من يوم غد الخميس .

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وتوقع عقل اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن يجلب المُنخفض الجوي غدا أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد في مناطق مختلفة من المملكة .



وحول تساقط الثلوج نوه أن المناطق الجبلية العالية ستشهد زخات من الثلوج .





