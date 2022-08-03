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الأربعاء، 03-08-2022 04:44 م

الأرصاد: احتمالية لسقوط أمطار يومي الخميس والجمعة في المملكة

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الأربعاء إن المملكة تتأثر بموجة حارة، تشتد في ايام الخميس والجمعة لتصل درجات الحرارة إلى 40 في بعض مناطق العاصمة عمان .

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن هناك احتمالية لسقوط زخات خفيفة من الامطار يومي الخميس والجمعة في جنوب شرق وشرق المملكة.

 

وبين أن سبب سقوط الأمطار في مناطق بالمملكة، عملية تسخين الغلاف الجوي وارتفاع مستوى الرطوبة في الطبقات المتوسطة والعليا.

 

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم ترك الأطفال في المركبات لفترات طويلة، وضرورة ارتداء ملابس ذات الوان صيفية، والإكثار من تناول المشروبات.

 

 

 

 

 




 

 


 

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