الأرصاد: ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةً.وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في البادية الشرقية بسبب الغبار.