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الثلاثاء، 06-02-2024 06:38 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

برد


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنها تتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وأضافت أن الأجواء ليلا صافية، وباردة جدا في أغلب المناطق، ومن المتوقع أن يتشكل الضباب في العديد من المناطق،  والرياح غربية خفيفة السرعة. 


وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض من مناطق البادية والسهول ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.


 




 

 


 

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