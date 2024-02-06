تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غد الاربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في اغلب المناطق ، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الاجواء صافية، وباردة بوجه عام ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.