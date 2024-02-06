تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غد الاربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في اغلب المناطق ، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ليلاً: الاجواء صافية، وباردة بوجه عام ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة