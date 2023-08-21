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الإثنين، 21-08-2023 06:31 ص

الأرصاد: المملكة على موعد مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاثنين حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ونوهت أن المملكة على موعد مع ارتفاع جديد على درجات الحرارة غدا الثلاثاء حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن احتمال  تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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