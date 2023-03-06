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الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار على الطرق الصحراوية

وفيات الاثنين 6-3-2023

الإثنين، 06-03-2023 06:14 ص

الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار على الطرق الصحراوية

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض كبير ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية.

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 ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تضعف تدريجياً.


تحذيرات يوم الاثنين 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية وقد تنعدم احياناً على الطرق الصحراوية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الفجر فوق المرتفعات الجبلية العالية. 


 




 

 


 

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