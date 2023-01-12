الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع و الضباب في ساعات صباح اليوم

الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



تحذيرات يوم الخميس

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .



- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.

