الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير البولندي

توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء تعقد اجتماعها الأول في العام الحالي

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

الخميس، 12-01-2023 06:23 ص

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع و الضباب في ساعات صباح اليوم

حالة الطقس (غائم)


الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان


ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة،  والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


 تحذيرات يوم الخميس
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .


- خطر  تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023561253709800474

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

120237164449769836330

الأردن على موعد مع منخفض جوي جديد وامطار غزيرة

120231165324593411736

الأرصاد تُعلن عن عودة الأمطار للمملكة بهذا الموعد

120231165324593411736

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ابراج السادس

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

120231114849828584751

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

أخبار متعلقة
ابراج السادس

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

مطر5

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

12023318269253210129

الأرصاد تصدر تحديثاً لآخر مستجدات حالة طقس ليومي الثلاثاء والاربعاء

حالة الطقس (ممطر)

الارصاد : المملكة على موعد مع منخفض جوي الاثنين

1220222819958645294571

الارصاد الجوية تُحذر من طقس السبت

امطار

أمطار في طريقها إلى المملكة