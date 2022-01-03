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الإثنين، 03-01-2022 07:07 ص

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الضباب

alwakeel (7)


الوكيل الإخباري - الأجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــــــلاً:الأجواء باردة جدا في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
خليج العقبة:


تسود أثناء النهار أجواء لطيفة الحرارة،وغائمة جزئياً،مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر، بينما تكون الأجواء باردة ليلاً، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحرمتوسط ارتفاع الموج.
التحذيرات:


- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.


- خطر تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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