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الأربعاء، 11-01-2023 04:59 م

الأرصاد تُعلن عن عودة الأمطار للمملكة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الأجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة  .

 ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجيا، ويتوقع مع ساعات متاخرة من الليل تساقط زخات من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة  

 ويوم السبت تكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا ، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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