الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري -

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يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لذا تكون الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا ستكون معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.وأضافت أن يوم الأربعاء سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، بحيث تسود اجواء حارة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً قد تثير الغبار في مناطق البادية.وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.