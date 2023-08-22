الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

باص عمّان يعلن عن إلغاء مسار 49 اعتبارا من اليوم

بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

كليات الأونروا تفتح باب التسجيل - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الثلاثاء، 22-08-2023 06:19 ص

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

درجة حراره


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لذا تكون الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا ستكون معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وأضافت أن يوم الأربعاء سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، بحيث تسود  اجواء حارة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة  لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52020201764588153037

الأرصاد: لا موجات حرّ في الأسبوع الأخير من آب

8202320212423901237482

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم الاثنين

8202314154050582270214

الحرارة ترتفع مجدداً والارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

7

الأرصاد: المملكة على موعد مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

8202314182348150587605

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الاحد - جدول

8202310155510119940772

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
7

الأرصاد: المملكة على موعد مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

حار

تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت في المملكة

8202310155510119940772

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

حررر

الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

حرارة5

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اليوم

حر33

الأرصاد تكشف مدى استمرار موجة الحر في الأردن