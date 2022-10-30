الأرصاد: فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر اليوم

الوكيل الإخباري - تسود أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة مع ساعات الظهيرة لتساقط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:

الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة نهارا، ولطيفة ليلا، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

-خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.