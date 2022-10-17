ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - سجلت درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبيا نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

