الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير ادارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب أن هنالك احتمالية لتساقط زخات خفيفة من الأمطار غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء على أقصى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

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وأشار آل خطاب ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يأتي نتيجة اندفاع هواء رطب في طبقات الجو العليا، يؤدي الى تواجد غيوم متوسطة وعالية الارتفاع قادمة عبر شمال مصر وشرق البحر المتوسط ، ما قد تؤدي إلى زخات خفيفة خاصة في تلك المناطق .

وشهدت المملكة ، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا على درجات الحرارة ، حيث الكتلة الهوائية الحارة.