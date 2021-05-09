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الأحد، 09-05-2021 11:47 ص

نتيجة اندفاع هواء رطب في طبقات الجو العليا

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير ادارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب أن هنالك احتمالية لتساقط زخات خفيفة من الأمطار غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء على أقصى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

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وأشار آل خطاب ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يأتي نتيجة اندفاع هواء رطب في طبقات الجو العليا، يؤدي الى تواجد غيوم متوسطة وعالية الارتفاع  قادمة عبر شمال مصر وشرق البحر المتوسط ، ما قد تؤدي إلى زخات خفيفة خاصة في تلك المناطق .

 

وشهدت المملكة ، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا على درجات الحرارة ، حيث الكتلة الهوائية الحارة.

 

 




 

 


 

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