الأرصاد: منخفض غير اعتيادي يؤثر على الاردن غداً

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة نهار الاربعاء بمنخفض جوي خماسيني، بحيث تسود أجواء مغبرة في العديد من المناطق خاصة الجنوبية والشرقية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة السرعة .



ووفق ادراة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري انه في ساعات الليل تتاثر المملكة بكتلة هوائية رطبة شرق البحر الابيض المتوسط و تسود أجواء باردة ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية.



وبحسب الادارة أن تأثير هذا المنخفض الخماسيني يعتبر من غير الإعتيادي في هذه الفترة .

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