الاردن يتأثر بأول منخفض جوي اليوم وتحذير من السيول



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة.



وبفضل الله تهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة لفترات محدودة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.

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