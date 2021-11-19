الجمعة 19-11-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس السبت

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الجمعة، 19-11-2021 10:51 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس السبت

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الوكيل الاخباري - انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً لتشمل أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وقد تكون أثناء النهار غزيرة أحياناً لفترات محدودة في شمال المملكة وأجزاء من مناطق الوسط ويصحبها الرعد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.
- خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة والملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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