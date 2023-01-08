الارصاد : المملكة على موعد مع منخفض جوي الاثنين

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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خليج العقبة:

الأجواء مائلة قليلا للبرودة خلال ساعات النهار وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول الى جنوبية لفترة قصيرة صباحا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات ليوم الاحد

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.



أما يوم الاثنين تؤثر على المملكة كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل مصر الشمالية، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا، تتحول في بعض المناطق الى غائمة أحيانا، وتسقط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق الجنوبية والشرقية يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومع ساعات الليل الأولى تضعف فرصة الهطول تدريجيا، وتتحول الرياح الى شمالية شرقية خفيفة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.