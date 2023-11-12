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الأحد، 12-11-2023 06:40 ص

الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويحتمل أن يصحبها الرعد أحياناً في شمال المملكة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة.

 

 

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