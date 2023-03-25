السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 25-03-2023 09:50 م

الارصاد : امطار رعدية غزيرة على هذه المناطق الاحد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة مع احتمال لسقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في اماكن مختلفة من المملكة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية تشير التحليلات الى ان هذه الهطولات المطرية تكون ولفترات قصيرة في جنوب وشرق من المملكة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط البرد .

تضعف فرصة هطولات المطرية ليلاً وتسود اجواء باردة وغائمة جزئياً مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى مناطق البادية الشرقية من المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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