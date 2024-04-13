الارصاد تُحذر من طقس الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

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وقالت دائرة الأرصاد الجوية، أنه في ساعات ما بعد عصر الاحد ولفترة محدودة هناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية.