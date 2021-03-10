الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
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الارصاد تحذر من طقس الخميس

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الأربعاء، 10-03-2021 10:35 م

الارصاد تحذر من طقس الخميس

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 الوكيل الاخباري - انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وتسود خلال ساعات النهار أجواء خماسينية مغبرة بوجه عام، مع تواجد غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا مصاحبة للمنخفض الجوي الذي سيتمركز شمال شرق سوريا، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، وقد يصحبها الرعد وهطول زخات من البرد احياناً، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة) في بعض المناطق .
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⚠التحذيرات:

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في أغلب مناطق المملكة وانعدامها بسبب العواصف الرملية في مناطق البادية.
🔺  خطر تأثير الغبار على مرضى الجهاز التنفسي.
🔺 خطر سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺 خطر احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد منتصف الليل في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.

 




 

 


 

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