السبت 07-10-2023
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السبت، 07-10-2023 03:24 م

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وأمطار متوقعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يشهد يوم الاثنين انخفاض قليل على الحرارة، والأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتحول الأجواء مابين غائمة جزئيا إلى غائمة، مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة في اماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا .
 
ويوم الثلاثاء يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، لتسود اجواء غائمة جزئيا و لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الاغوار والعقبة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ،خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .

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