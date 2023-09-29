تغيرات على حالة الطقس اعتباراً من الأحد

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا في اغلب مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجبلية العالية تكون أقل حرارة وتميل إلى الاعتدال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراجع درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث تنخفض لتعود لمعدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.



وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها ؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.