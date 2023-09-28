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الخميس، 28-09-2023 06:11 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الوكيل خاص


الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم  على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وأضافت أن الأجواء ستستمر يوم الجمعة خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق،  وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. 





 




 

 


 

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