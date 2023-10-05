تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.



ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

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