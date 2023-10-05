الخميس 05-10-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية عبر الرسائل النصية

العيسوي يلتقي اعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

سوريا تعلن الحداد 3 أيام

كرنفال للتراث الشعبي في مادبا

الشواربة يشكر السفارة الأمريكية

مدير الأمن العام يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

انهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة - اسماء

تشكيلات وتنقلات في وزارة التربية - اسماء

الخميس، 05-10-2023 08:01 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

1020231133445792969568


الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.

ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر 3

حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة اليوم

9202314173920658904239

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

1020231125011917526091

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

ضباب

الأرصاد تحذر من خطر الانزلاق وتدني مدى الرؤية الأفقية اليوم

1020232153529419838344

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

مطر5

المملكة على موعد مع زخات من المطر يصحبها الرعد

أخبار متعلقة
9202323162043761660810

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

920232020214333572230

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

9202321164942756948418

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

920232161355612488920

موعد انحسار الموجة الحارة في الأردن

غبار

الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية بسبب الغبار

820232722554566389053

الارصاد : أمطار محتملة وأجواء مائلة للبرودة بهذا الموعد