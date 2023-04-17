الارصاد : زخات من المطر الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية تنشط على فترات.



ليلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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