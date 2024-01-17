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الأربعاء، 17-01-2024 08:24 م

الارصاد : عودة الامطار والاجواء الباردة الى الاردن بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب  حول التوقعات الجوية للايام القليلة القادمة وعطلة نهاية الاسبوع بأن تحليلات الخرائط والنماذج العددية في ادارة الارصاد الجوية الاردنية تشير الى اندفاع كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تميل الى الدفئ قليلا مما يرفع الحرارة خلال الايام القادمة لتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 الى 7 درجات مئوية .

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حيث يتوقع بمشيئة الله ان تسجل العاصمة عمان خلال الفتره ما بين يوم الغد الخميس الموافق 18 من الشهر الجاري الى يوم الاثنين الموافق 22 كانون ثاني درجة حرارة عظمى تصل ما بين 19- 20 درجة مئوية بينما العقبة يتوقع ان تسجل ما بين 25 الى 28 درجة مئوية .

 

واضاف ال خطاب انه باذن الله سوف تعاود الحرارة الانخفاض يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من الشهر الجاري لتعود مرة اخرى الاجواء الباردة حيث يتم حاليا في مركز التنبؤات متابعة دقيقة لحالة جوية مطرية يوم الثلاثاء.

 

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