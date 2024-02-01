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الخميس، 01-02-2024 08:54 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، يوم الجمعة.

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كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض ، و خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري و زخات من الثلج.

 

وتبقى الاجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة ، يوم الجمعة، مع هطول الامطار بين الحين والاخر في العديد من المناطق، وتكون غزيرة على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة،ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية قد تتراكم بشكل محدود، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

 

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