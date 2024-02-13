الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 10:17 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - يطرأ إنخفاض ملموس على الحرارة، الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليـــلاً: تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، وتصبح الأجواء اكثر برودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية و المناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 

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