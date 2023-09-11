الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

مجلس التعليم العالي يقرر رفع مقاعد الطب في الجامعات الرسمية

الحنيطي يستقبل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط

الحنيطي يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار

الأردن يستورد 16 ألف طن من الأسماك سنويا

وزير الخارجية: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

الإثنين، 11-09-2023 02:12 م

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

920236185313803444292


الوكيل الاخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية السيد رائد رافد آل خطاب بأن الإدارة قد قامت بعد انتهاء شهر آب الماضي وتجميع كافة بيانات الطقس لمحطات الرصد الجوي التابعة لادارة الأرصاد والتي أظهرت بعد عمليات المقارنة والتحليل مع السنوات السابقة ضمن البنك المناخي الأردني بأن المملكة قد تأثرت بأطول موجة حر حسب السجلات المناخية .

حيث ساد خلال الثلث الأول من شهر آب 2023 أجواء صيفية عادية في اغلب مناطق المملكة ، فيما تعرضت المملكة لموجة حارة شديدة خلال الفترة من 12-24 من شهر آب 2023 نتيجة تأثر المملكة بإمتداد للمنخفض الموسمي الحراري الهندي مصحوب بكتلة هوائية حارة جداً، حيث سادت أجواء حارة الى حارة جداً في كافة مناطق المملكة والتي تعتبر أطول موجة حارة شهدتها المملكة خلال السجل المناخي الأردني، سجلت خلالها ارقاماً قياسية جديدة في السجل المناخي لدرجة الحرارة العظمى في 10 محطات رصد جوي، فيما سادت خلال الفترة 25-31 من شهر آب أجواء صيفية عادية نهاراً في اغلب مناطق المملكة ولطيفة الى معتدلة الحرارة ليلاً. 

اضافة اعلان


وأضاف آل خطاب بأن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني لشهر آب قد بلغ 35.6°س وهو اعلى من معدله الشهري العام بمقدار 2.7 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني 21.8°س وهو اعلى من معدله الشهري العام بمقدار 1.1 درجة مئوية، كما سجلت اعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني بتاريخ 14/08/2023 وبلغت 43.7°س وهي الأعلى منذ 100 عام، فيما سجلت اقل درجة صغرى في مطار عمان المدني بتاريخ 07/07/2023 وبلغت 18.8°س.


 وعلى مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد الباقورة اعلى درجة حرارة عظمى بتاريخ 13/08/2023 وبلغت 47.6°س، فيما سجلت محطة رصد الشوبك اقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 06/08/2023 وبلغت 10.4°س.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حرارة 2

الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة

66

هل ستؤثر العاصفة دانيال على الأردن ؟ الأرصاد تجيب

820232961718263944988

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

حرارة5

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة

مناطق-العاصمة-عمان-كل-ما-ترغب-معرفته-عن-ذلك

الأرصاد: كتلة هوائية منعشة ورطبة تؤثر على المملكة في هذا الموعد

820233161346872560281

الارصاد : تغيُّر ملموس على حالة الطقس الاحد

أخبار متعلقة
66

هل ستؤثر العاصفة دانيال على الأردن ؟ الأرصاد تجيب

52020201764588153037

الأرصاد: لا موجات حرّ في الأسبوع الأخير من آب

5

الارصاد : الطقس الحار مستمر لهذا الموعد وهذه اعلى 5 درجات حرارة سجلت الجمعة

8202314182348150587605

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الثلاثاء- جدول

8202312162149853693513

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الاثنين- جدول