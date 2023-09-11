الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

الوكيل الاخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية السيد رائد رافد آل خطاب بأن الإدارة قد قامت بعد انتهاء شهر آب الماضي وتجميع كافة بيانات الطقس لمحطات الرصد الجوي التابعة لادارة الأرصاد والتي أظهرت بعد عمليات المقارنة والتحليل مع السنوات السابقة ضمن البنك المناخي الأردني بأن المملكة قد تأثرت بأطول موجة حر حسب السجلات المناخية .



حيث ساد خلال الثلث الأول من شهر آب 2023 أجواء صيفية عادية في اغلب مناطق المملكة ، فيما تعرضت المملكة لموجة حارة شديدة خلال الفترة من 12-24 من شهر آب 2023 نتيجة تأثر المملكة بإمتداد للمنخفض الموسمي الحراري الهندي مصحوب بكتلة هوائية حارة جداً، حيث سادت أجواء حارة الى حارة جداً في كافة مناطق المملكة والتي تعتبر أطول موجة حارة شهدتها المملكة خلال السجل المناخي الأردني، سجلت خلالها ارقاماً قياسية جديدة في السجل المناخي لدرجة الحرارة العظمى في 10 محطات رصد جوي، فيما سادت خلال الفترة 25-31 من شهر آب أجواء صيفية عادية نهاراً في اغلب مناطق المملكة ولطيفة الى معتدلة الحرارة ليلاً.

اضافة اعلان



وأضاف آل خطاب بأن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني لشهر آب قد بلغ 35.6°س وهو اعلى من معدله الشهري العام بمقدار 2.7 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني 21.8°س وهو اعلى من معدله الشهري العام بمقدار 1.1 درجة مئوية، كما سجلت اعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني بتاريخ 14/08/2023 وبلغت 43.7°س وهي الأعلى منذ 100 عام، فيما سجلت اقل درجة صغرى في مطار عمان المدني بتاريخ 07/07/2023 وبلغت 18.8°س.



وعلى مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد الباقورة اعلى درجة حرارة عظمى بتاريخ 13/08/2023 وبلغت 47.6°س، فيما سجلت محطة رصد الشوبك اقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 06/08/2023 وبلغت 10.4°س.