الارصاد : الطقس الحار مستمر لهذا الموعد وهذه اعلى 5 درجات حرارة سجلت الجمعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير ادارة الارصاد الجوية الاردنية رائد رافد ال خطاب ان الطقس الحار مستمر في المملكة حتى الاسبوع القادم .



وبين ال خطاب ان اعلى 5 درجات حرارة عظمى سجلت اليوم الجمعة على مستوى المملكة ، الجفر 45.0 ، الصفاوي 44.8 ، الازرق 44.6 ، الباقوره 43.4 ، معان 43.3 .



اما على مستوى العاصمة عمان اعلى حرارة رصدت في محطة رصد مطار عمان حيث سجلت الحرارة العظمى 39.7 درجة مئوية ، وفق ال خطاب .

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