الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 28-11-2023 07:06 ص

الحالة الجوية اليوم الثلاثاء وامطار متوقعة على هذه المناطق

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا و غائمة جزئيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية و الوسطى، و تدريجيا تميل الأجواء إلى الإستقرار بشكل عام و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة .

ليـــلا: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. 

⛔ التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية.

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