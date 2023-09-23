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السبت، 23-09-2023 06:22 ص

الذروة .. تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

حار


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية؛ حيث تكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد الجوية في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة بوجه عام، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة . 

وأضافت أن الأجواء في خليج العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 




 

 


 

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