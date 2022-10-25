امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

الوكيل الاخباري - تشهد منطقة الجفر في الأثناء من ليل الثلاثاء الأربعاء أمطارا غزيرة وعواصف رعدية.



وتبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

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