الجمعة 28-04-2023
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الجمعة، 28-04-2023 09:08 ص

امطار في طريقها إلى المملكة - تفاصيل

امطار


الوكيل الاخباري - يطرأ  انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، و دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة  حيث تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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التحذيرات ليوم الجمعة :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .


- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


أما يوم السبت يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة حيث يطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة في أغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحيانا ولفترة محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى الغربية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة  تثير الغبار خاصة في مناطق البادية


التحذيرات ليوم السبت :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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