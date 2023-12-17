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6 شهداء بالضفة برصاص وقصف الاحتلال خلال 24 ساعة

الأحد، 17-12-2023 06:52 ص

انخفاض على درجات الحرارة وأجواء باردة في هذا الموعد

م


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في بقية المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.


كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لذا تسود أجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.


وتكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبياً إلى باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5 وفي مناطق البادية 19 - 6 وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.


 




 

 


 

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