تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.