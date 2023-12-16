تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة