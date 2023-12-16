السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 16-12-2023 07:10 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

 

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