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الإثنين، 27-11-2023 07:32 ص

متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - مع ساعات الليل المتأخرة اليوم الاثنين يتوقع أن تضعف فرصة الهطول وتخف سرعة الرياح، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة نهارا في خليج العقبة، وباردة نسبيا ليلا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية . 

وتكون الأجواء الثلاثاء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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