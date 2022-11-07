انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بالاردن في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة مع الساعات الاولى من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود اجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة مع تساقط للأمطار في شمال ووسط المملكة ، يتوقع ان تكون في ساعات الصباح الباكرغزيرة احياناً قد يصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد .



ووفق ادارة الارصاد الجوية يتوقع ان تمتد الامطار مع ساعات الظهيرة لتشمل اجزاء من جنوب وشرق المملكة، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

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