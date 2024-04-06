فرصة لتساقط الأمطار بالمملكة في هذا الموعد

الوكيل الاخباري -

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يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت، الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس غدا الأحد سيكون لطيفا في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.ونوهت أنه يوجد فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.