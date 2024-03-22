تطورات الكتلة الهوائية الباردة القادمة الى المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى .

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ويوم السبت تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.