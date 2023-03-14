تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية تكون في ساعات الصباح غزيرة، بينما تكون فرصة هطول المطر ضعيفة في المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومع ساعات الليل الاولى تضعف فرص الهطول في كافة المناطق ، وتميل الاجواء الى الاستقرار، وتخف سرعة الرياح .



⛔️ التحذيرات :

اضافة اعلان



- خطر تشكل السيول في ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.