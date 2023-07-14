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الجمعة، 14-07-2023 09:10 ص

تطورات الموجة الحارة في الأردن الجمعة

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الوكيل الإخباري-  تكون الأجواء اليوم الجمعة، جافة وحارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


وبحسب تقرير "الأرصاد الجوية"، تبقى الأجواء يوم غد السبت، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجات مئوية، وفي غرب عمان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 34 - 21، وفي مناطق البادية 41 - 25، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 42 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 29، وفي البحر الميت 43- 28، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.

 




 

 


 

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