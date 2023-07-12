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الأربعاء، 12-07-2023 04:27 م

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

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الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية إن أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة 43 مئوية بمنطقة دير علا في الظل.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن الخرائط العددية بينت أن محافظة العقبة سجلت حوالي 40 درجة مئوية.

واضافت أن أعلى درجة حرارة سجلتها العاصمة عمان اليوم حوالي 39 درجة مئوية ومحافظة الأزرق 40 مئوية والصفاوي 41 مئوية.

واشارت إلى أنه يتم قياس درجات الحرارة في الظل (داخل صندوق خشبي) حيث انه اذا تم قياسها تحت اشعة الشمس من الممكن زيادتها حوالي 10 درجات مئوية.

وتأثرت المملكة بموجة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس، وسجلت أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء جافة و حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 




 

 


 

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