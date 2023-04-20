تعرف على حالة الطقس اول ايام العيد

الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا .



ليلاً: الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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