ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع احتمالية لتساقط الأمطار

الوكيل الاخباري- يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) ، الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية وفق دائرة الارصاد الجوية .

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاربعاء :

- خطر الإنزلاق على الطرقات عند هطول المطر في شرق المملكة .

