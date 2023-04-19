الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

مدعوون للمقابلة الشخصية في الصحة - أسماء

39 مستشفى توقفت عن العمل في الخرطوم

الأمانة تنذر 42 عامل وطن بالفصل - أسماء

ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع احتمالية لتساقط الأمطار

وفيات الأربعاء 19-4-2023

البيت الأبيض: لا خطط لعمليات إجلاء من السودان

القوات المسلحة: البحث مستمر عن ملازم/1 تعرض للانجراف بالسيول الأسبوع الماضي

لافروف يصل فنزويلا في زيارة رسمية

واشنطن .. الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا

الأربعاء، 19-04-2023 06:05 ص

ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع احتمالية لتساقط الأمطار

ابراج السادس


الوكيل الاخباري- يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) ، الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية وفق دائرة الارصاد الجوية .

اضافة اعلان


ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق،  مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الاربعاء :
- خطر الإنزلاق على الطرقات عند هطول المطر في شرق المملكة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420231813744233107889

تعرف على حالة الطقس في عيد الفطر السعيد

4202316212951469312859

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

رعد

الأرصاد تتوقع هطول زخات متفرقة من المطر يصاحبها الرعد

4202310231121963065816

الارصاد : زخات من المطر الثلاثاء - تحذيرات

4202313173014791182380

المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي وامطار بهذا الموعد

مطر5

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي اليوم

أخبار متعلقة
غبار

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار في ساعات ما بعد ظهر اليوم

جو

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

برد

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

ابراج السادس

درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية اليوم

شجرة2

اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

ضباب 2

انحسار تأثير المنخفض الجوي السائد اليوم