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الإثنين، 17-04-2023 06:25 م

المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي وامطار بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية انه يتجدد يوم الاربعاء تأثر المملكة وخاصة مناطق البادية بأحوال جوية غير مستقرة، وتكون الفرصة واردة لهطول زخات رعدية متفرقة من الأمطار خاصة في مناطق البادية وتترافق السحب الماطرة بنشاط لافت على الرياح السطحية المثيرة للغبار

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اما يوم غدٍ الثلاثاء يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة نهار الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية .

 

ويبقى الطقس ربيعيا دافئا بوجه عام ويميل للحرارة مع ساعات العصر، ويكون الطقس حارا نسبيا الى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية قد يتخللها بعض السحب الركامية.


 




 

 


 

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