تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اقصى شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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